Reignição de incêndio mobiliza equipes na Floresta Nacional de Brasília

09/09/2025. Incendio no Flona - Perto do Cestas - Abrigo de Animais. Lobo Guara. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um novo foco de incêndio foi registrado na Floresta Nacional de Brasília (Flona) na madrugada desta quarta-feira (10/9), próximo à área do 26 de setembro, após o fogo que atingiu 220 hectares da unidade na terça-feira (9/9). As chamas já estão controladas, mas a vigilância na região permanece reforçada.

O novo foco também foi controlado rapidamente. Atualmente, 30 profissionais seguem em campo, incluindo brigadistas, servidores, CBMDF e Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal, realizando rondas de monitoramento e segurança da unidade.

O primeiro incêndio atingiu a Flona na tarde de terça-feira, vindo da área de chácaras do Núcleo Rural dos Currais, próximo à Gleba 1. O fogo mobilizou cerca de 160 profissionais, entre brigadistas, servidores do ICMBio e do Instituto Brasília Ambiental, além do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Foram usados ainda um helicóptero e um avião Nimbus no combate. A área atingida foi estimada em 220 hectares.

A Floresta Nacional de Brasília permanece fechada para visitação até nova avaliação das condições de segurança e risco de novos focos.