Um dos maiores arrombadores de cofres do DF é preso

Um homem, de 41 anos, considerado um dos maiores arrombadores de cofres do Distrito Federal, foi preso. O criminoso, que estava em prisão domiciliar, possui uma longa ficha por crimes contra o patrimônio e é investigado por uma invasão a um comércio de bebidas, em que os autores se passaram por policiais civis. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Ceilândia, Águas Lindas (GO) e Iaciara (GO).

Durante as investigações, os policiais civis apreenderam três armas de fogo: uma espingarda calibre 12, uma pistola 9 mm e uma espingarda calibre 22. As investigações começaram em maio deste ano, após um furto qualificado em uma residência da QNP 16, em Ceilândia, onde o cofre da casa foi arrombado e sete armas foram levadas.

A prisão do suspeito ocorreu nesta quarta-feira (10/9), durante a Operação Guardião, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). A ação contou com 35 agentes, além do apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA).

O detido responderá por furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo. A PCDF segue investigando sua participação em outros crimes semelhantes.