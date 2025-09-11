Em busca de emprego? Agências oferecem mais de 700 vagas nesta quinta (11/9)

As agências do trabalhador iniciaram o dia com ofertas de 708 vagas de emprego para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho, no Distrito Federal, nesta quinta-feira (11/9). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Entre os destaques, estão as opções que não exigem escolaridade ou experiência comprovada, como ajudante de abastecedor de máquinas de linha de produção, em Samambaia Norte, e atendente balconista, em Águas Claras. Os salários chegam ao valor de até R$ 1.615,57, além de benefícios.

As vagas que demandam experiência comprovada incluem cargos como soldador, na Zona Industrial do Guará, com remuneração de R$ 2.500, e pedreiro, no Núcleo Bandeirante, com salário de R$ 2.424

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).