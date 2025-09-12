DF tem 714 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (12/9)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta sexta-feira (12/9), 714 oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Do total, 14 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs): dez para ajudante de carga e descarga de mercadorias no Guará, com salário de R$ 1.573,77; três para atendente de lanchonete em Sobradinho, com remuneração de R$ 1.518; e uma para auxiliar de logística no Lago Sul, com salário de R$ 2.054,21. Nenhuma dessas funções exige experiência anterior.

Entre as vagas abertas ao público em geral, o destaque fica para as três oportunidades de gerente de vendas no Guará, que oferecem salário de R$ 5 mil. Para concorrer, é necessário ter graduação em marketing e experiência prévia na área. Outras funções de destaque, também no Guará, incluem dois postos para churrasqueiro e dois para soldador, ambos com remuneração de R$ 2,5 mil e exigência de escolaridade.

Todas as vagas contam com benefícios. Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga de interesse imediato, o registro no sistema pode ser aproveitado em futuras oportunidades, já que os dados são cruzados conforme o perfil buscado pelas empresas.

Empregadores que desejarem disponibilizar vagas ou utilizar as unidades das agências para entrevistas podem fazer o cadastro presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).