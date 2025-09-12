São Sebastião, Lago Sul e Plano Piloto terão desligamento de energia

A distribuidora alerta que, além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não previstas em outras regiões do DF - (crédito: Divulgação/Neoenergia)

Moradores de São Sebastião, Lago Sul e Plano Piloto terão o fornecimento de energia interrompido nesta sexta-feira (12/9). Segundo a Neoenergia, os desligamentos são necessários para a execução de serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede elétrica. A suspensão ocorre para garantir a segurança das equipes técnicas e da população.

Leia também: Apagão de energia atinge diversas áreas do DF e metrô para

Em São Sebastião, a interrupção está prevista das 8h às 14h e vai atingir o Núcleo Rural Barreiros, o Condomínio Itaipu (DF-140, Km 10, Lote 27) e a Chácara 39 do Núcleo Rural Nova Betânia (DF-135). Já no Lago Sul, o desligamento será das 10h às 16h, na SHIS QI 9. No Plano Piloto, a medida afetará o Conjunto E da SEPN 711/911, também entre 10h e 16h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A distribuidora alerta que, além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não previstas em outras regiões do DF. Nessas situações, os clientes devem registrar ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala têm atendimento exclusivo pelo número 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.