Nova edição do Festival Ao Desapego ocorre neste sábado (13/9)

Ao Desapego apresenta nova edição neste sábado (14/6), das 11h às 18h, no Bar Beirute

Ao Desapego - (crédito: Divulgação)
Ao Desapego - (crédito: Divulgação)

O festival brasiliense de brechós Ao Desapego retorna ao tradicional bar Beirute, na 109 Sul, com diversos brechós e marcas independentes. Esta edição do festival começa às 11 horas, e acontece até às 18h. A temática deste sábado é Pop Up!

Marcas independentes e 18 brechós de moda circular e diversa dividem o espaço e promovem sustentabilidade. A entrada é gratuita.


Serviço

Ao Desapego — Pop Up!

Neste sábado (14/6), das 10h às 18h, nos Viadutos da Galeria dos Estados (Plano Piloto). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

*Por Ana Carolina Alli, estagiária sob supervisão de Márcia Machado

 

