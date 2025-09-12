Nova edição do Festival Ao Desapego ocorre neste sábado (13/9)

O festival brasiliense de brechós Ao Desapego retorna ao tradicional bar Beirute, na 109 Sul, com diversos brechós e marcas independentes. Esta edição do festival começa às 11 horas, e acontece até às 18h. A temática deste sábado é Pop Up!



Marcas independentes e 18 brechós de moda circular e diversa dividem o espaço e promovem sustentabilidade. A entrada é gratuita.



Serviço

Ao Desapego — Pop Up!

Neste sábado (14/6), das 10h às 18h, nos Viadutos da Galeria dos Estados (Plano Piloto). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

*Por Ana Carolina Alli, estagiária sob supervisão de Márcia Machado