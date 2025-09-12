Batida entre carro e moto deixa um morto e outro ferido em Samambaia

Momento do atendimento ao acidente. É possível ver o corpo do condutor da moto - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Por volta das 19h30 desta sexta-feira (12/9), um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma vítima fatal e uma pessoa ferida. O acidente aconteceu na BR-060, próximo ao restaurante comunitário de Samambaia.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMF) prestou os primeiros socorros às vítimas. O condutor da moto, sem identidade e idade confirmada, foi encontrado no chão, em parada cardiorrespiratória. Mesmo após 20 minutos de manobras de reanimação, o condutor não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

O passageiro da motocicleta, também sem identificação, estava consciente e queixando-se de dores no peito. Ele recebeu atendimento e foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A condutora do carro não ficou ferida, portanto, não precisou de atendimento.

Devido à complexidade do acidente, para realizar o atendimento, a via precisou ser interditada. Além dos bombeiros, a Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas.