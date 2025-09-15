Vídeo: Pep Guardiola cita Neymar em sonho não realizado no futebol

Um bate-papo descontraído para as redes sociais terminou com uma revelação interessante, porém não surpreendente, de Pep Guardiola. Questionado sobre um jogador que gostaria de ter atuado junto na carreira, o técnico do Manchester City respondeu de forma direta e espontânea: Neymar Jr. Uma admiração, aliás, que vem de muito tempo.

Pep Guardiola já treinou e trabalhou com uma lista seleta de brasileiros, mas, infelizmente, não realizou o desejo de sequer comandar o camisa 10 santista. Apesar disso, seus caminhos se cruzaram algumas vezes ao longo da última década, porém sempre em lados opostos — em confrontos da Champions League e do Mundial de Clubes.

A diferença de gerações, entretanto, impediu que compartilhassem do mesmo vestiário. Pep pendurou as chuteiras em 2006 e pôde observar, fora das quatro linhas, o surgimento do craque brasileiro ainda na base do Santos. Ainda durante o papo, Guardiola respondeu sobre o melhor técnico de todos os tempos, citou Klopp e sobre como ”quer ser lembrado”.