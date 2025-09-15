Dorival Júnior admite preocupação com Garro e não descarta meia na reserva

O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Fluminense por 1 a 0 no último sábado (13/9), no Maracanã, mas saiu de campo com um novo alerta: a situação física de Rodrigo Garro. Afinal, o meia argentino foi cortado até do banco de reservas após sentir dores na panturrilha durante o aquecimento.

“A nossa preocupação com ele é grande”, admitiu o técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva.

Embora as dores no joelho direito sejam a principal preocupação desde o título do Campeonato Paulista, Garro agora soma um novo problema físico. O desconforto muscular o tirou da partida contra o Fluminense, onde seria opção no banco.

“Nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja a maior parte do tempo em campo em condições de poder nos ajudar. Por isso, em algumas partidas fatalmente ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível colocar jogos em sequência como fizemos, quarta e sábado. A recuperação é curta”, explicou Dorival.

Garro já havia ficado dois meses afastado nesta temporada por conta do joelho e ainda convive com incômodos. Em 2025, soma 26 partidas, com quatro assistências e dois gols.

Com semanas livres de compromissos até a semifinal da Copa do Brasil, marcada apenas para dezembro, a comissão técnica deve priorizar a recuperação do argentino e de outros lesionados do elenco.

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo (21/9), às 17h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

