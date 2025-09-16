Aves silvestres são resgatadas de cativeiro irregular em Samambaia

Seis aves silvestres foram apreendidas em uma residência da QR 110, em Samambaia, após fiscalização do Grupo Tático Ambiental (GTA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os animais eram mantidos em cativeiro de forma irregular e pertencem a espécies nativas brasileiras.
De acordo com a PMDF, a ação ocorreu nesta segunda-feira (15/9), quando a equipe do GTA localizou os pássaros em uma casa no conjunto 16. Entre as espécies apreendidas estavam um sabiá-do-barranco, um baiano, dois canários-da-terra e dois corrupiões-variáveis (encontro). A moradora do imóvel relatou que não possuía licença para a criação e os animais haviam sido capturados na própria região.
A mulher assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deverá responder em juízo. As aves foram encaminhadas ao Centro de Acolhimento e Acompanhamento de Aves Silvestres (Ceasa), onde passarão por avaliação veterinária e receberão cuidados até estarem aptas à reintrodução na natureza.
