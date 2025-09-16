Acesso à tarifa de água e esgoto será o foco do projeto Quarta do Cidadão

O lançamento do Banco de Talentos é estratégico para qualificar o processo de recrutamento da DPDF - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O projeto "Quarta do Cidadão" realizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) completa um ano nesta quarta-feira (17/9). A 12ª edição do evento vai ocorrer das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios. A iniciativa será feita em conjunto com a ação “Setembro D”, proposta pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) direcionada ao acesso à Tarifa Social de Água e Esgoto (TSAE), instituída pela lei nº 14.898/24. A ação contará também com o apoio da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal (Adep-DF).

Durante o evento, a DPDF e entidades parceiras oferecem uma série de serviços à população em situação de vulnerabilidade, como atendimento jurídico gratuito, orientação sobre pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e exames de DNA, além de assistência social, serviços de saúde, corte de cabelo, encaminhamento profissional e distribuição de lanches. A ação é reconhecida pela oferta integrada de serviços essenciais, promovendo não apenas a resolução de conflitos, mas o fortalecimento da cidadania e da autoestima dos participantes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, destacou que a união das duas iniciativas é fundamental para a promoção de direitos da população em situação de vulnerabilidade de forma integrada e efetiva. “A atuação em conjunto fortalece o diálogo interinstitucional e contribui para a efetivação da TSAE em âmbito nacional”, disse.

Serviços oferecidos

Defensoria Pública do Distrito Federal:

Assistência jurídica;

Atendimento psicossocial (Suap);

Exames de DNA gratuitos;

Atendimentos voltados à Tarifa Social de Água e Esgoto (em parceria com a Anadep e a Adep-DF).



Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus):

Serviços do Na Hora.



Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet):

CTPS Digital;

Inscrições e orientações para cursos ofertados pela Sedet-DF.



Polícia Civil do Distrito Federal:

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).



Escola de Barbeiros Roberto Ramos:

Corte de cabelo;

Barba.



Caixa Econômica Federal:

Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS;

Emissão de boletos, cartão social, conta corrente e poupança;

Consulta ao PIS e ao FGTS;

Renegociação de dívidas.



Caesb:

Distribuição de água potável para a população;

Negociação e renegociação de dívidas;

Alteração de titularidade;

Suspensão de fornecimento;

Religação;

Revisão de conta e agendamento de atendimento.



Instituto Diabetes Brasil:

Orientação sobre diabetes;

Realização de testes de glicemia.



Sesc:

Van Saúde do Homem;

Consultas de enfermagem;

Testes rápidos.



Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF):

Vacinação.



Neoenergia:

Esclarecimento de dúvidas;

Solicitação de serviços.



Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (Incide) – Projeto Visão para Todos:

Exames de vista.



Detran-DF:

Conscientização/Educação no trânsito;

Regularização de documentos;

Outros serviços.



Serviço Social da Indústria da Construção-DF (Seconci-DF):

Dentista: limpeza e restauração.



Defensoria Pública da União:

Auxílios do Governo Federal: INSS, BPC, LOAS.