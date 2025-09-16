Agências oferecem vagas exclusivas de pedagogia para PCDs

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador estão com ofertas de 842 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, no Distrito Federal, nesta terça-feira (16/9). O posto com maior remuneração é o de pedagogo, com duas vagas abertas exclusivamente para pessoas com deficiência e salário de R$ 4 mil.

Leia também: Esperança após a tragédia: programa atende 184 órfãos de feminicídio



O cargo com mais oportunidades disponíveis é o de repositor de mercadorias, sem local de trabalho fixo. Ao todo, são 30 vagas e os candidatos precisam ter ensino médio completo, mas também não há cobrança de experiência prévia. A remuneração é de R$ 1.606.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras. O sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Leia também: Internações por doenças respiratórias aumentam 31% no período seco



Leia também: Bombeiros do DF atendem mais de 40 ocorrências de incêndios florestais em 24h



Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).



Internações por doenças respiratórias aumentam 31% no período seco



