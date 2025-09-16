InícioCidades DF
Brigadistas combatem incêndio em vegetação na EPIA Norte

O fogo, que chegou a dois metros de altura, agora está restrito ao interior da vegetação e ainda é combatido por brigadistas. Há bastante fumaça

Incêndio em vegetação na EPIA Norte - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Incêndio em vegetação na EPIA Norte - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Na manhã desta terça-feira (16/9), um incêndio atingiu uma área de vegetação na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Norte, próximo a uma rotatória que leva ao Setor Militar Urbano. Um fotógrafo do Correio flagrou as chamas enquanto passava pelo local. O fogo, que chegou a dois metros de altura, agora está restrito ao interior da vegetação e ainda é combatido por brigadistas. Há bastante fumaça. Confira o vídeo:

Na segunda (15/9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) divulgou o balanço de 41 ocorrências de incêndios em vegetação. O resultado foi a destruição de 232,95 hectares em diferentes pontos do Distrito Federal. Os números ainda são parciais. 

  • Fogo na noite de segunda (15), próximo à Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde
    Fogo na noite de segunda (15), próximo à Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde Ed Alves/CB/DA Press
  • Fogo na noite de segunda (15), próximo à Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde
    Fogo na noite de segunda (15), próximo à Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde Ed Alves/CB/DA Press
  • Incêndio em vegetação na EPIA Norte
    Incêndio em vegetação na EPIA Norte Ed Alves/CB/DA Press
  • Incêndio em vegetação na EPIA Norte
    Incêndio em vegetação na EPIA Norte Ed Alves/CB/DA Press

CBMDF voltou a reforçar orientações de prevenção para evitar novos focos. Entre as recomendações estão: não queimar lixo ou folhas secas; evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas com vegetação; manter aceiros em propriedades rurais; e apagar completamente fogueiras em acampamentos.

A corporação também solicita atenção redobrada em áreas secas, próximas a casas e estradas, além de alertar que a população deve acionar o 193 em caso de incêndio. A recomendação é que somente pessoas treinadas e com equipamento adequado tentem combater o fogo, para não colocar a própria vida em risco.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 16/09/2025 14:40
