Brigadistas combatem incêndio em vegetação na EPIA Norte

Na manhã desta terça-feira (16/9), um incêndio atingiu uma área de vegetação na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Norte, próximo a uma rotatória que leva ao Setor Militar Urbano. Um fotógrafo do Correio flagrou as chamas enquanto passava pelo local. O fogo, que chegou a dois metros de altura, agora está restrito ao interior da vegetação e ainda é combatido por brigadistas. Há bastante fumaça. Confira o vídeo:

Leia também: Bombeiros do DF atendem mais de 40 ocorrências de incêndios florestais em 24h

Na segunda (15/9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) divulgou o balanço de 41 ocorrências de incêndios em vegetação. O resultado foi a destruição de 232,95 hectares em diferentes pontos do Distrito Federal. Os números ainda são parciais.











O CBMDF voltou a reforçar orientações de prevenção para evitar novos focos. Entre as recomendações estão: não queimar lixo ou folhas secas; evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas com vegetação; manter aceiros em propriedades rurais; e apagar completamente fogueiras em acampamentos.

Leia também: Aves silvestres são resgatadas de cativeiro irregular em Samambaia



A corporação também solicita atenção redobrada em áreas secas, próximas a casas e estradas, além de alertar que a população deve acionar o 193 em caso de incêndio. A recomendação é que somente pessoas treinadas e com equipamento adequado tentem combater o fogo, para não colocar a própria vida em risco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Contribuiu Ed Alves.