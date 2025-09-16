Operação prende traficante de 20 anos na Estrutural

Nas primeiras horas desta terça-feira (16/9), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 8ª Delegacia de Polícia, prendeu um traficante de 20 anos durante ação deflagrada na Cidade Estrutural. Com ele, foram apreendidos cocaína, dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e objetos suspeitos de serem utilizados como moeda de troca no tráfico, entre eles uma bicicleta produto de crime.

O investigado já era monitorado pela equipe policial devido à atuação recorrente no comércio varejista de drogas na região. Em duas ocasiões anteriores, conseguiu fugir, abandonando dezenas de pinos de cocaína apreendidos pelos agentes.

Com o avanço das investigações de campo e de inteligência, o Ministério Público e o Judiciário deferiram mandados de busca e apreensão – em sua residência e em seu esconderijo – além da prisão preventiva, diante das tentativas do investigado de se esquivar da Justiça.

O preso responderá por tráfico de drogas e pode pegar de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.