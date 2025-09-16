Sesc abre seleção para passeios e viagens gratuitas a alunos da rede pública

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) abriu processo seletivo para o projeto de turismo social, destinado a estudantes da rede pública que desejam conhecer novos destinos. A iniciativa é gratuita e oferece passeios e viagens que unem lazer, cultura e inclusão social.

Ao todo, são 228 vagas disponíveis, além de 252 para cadastro reserva. Entre os passeios de curta duração estão o Parque Aquático Bali Park (GO), o Parque Natural Salto Corumbá (GO), o Hotel de Campo Vila Velluti (DF) e a Chapada Imperial (DF). Já nas viagens mais longas, os estudantes selecionados poderão visitar cidades como Guarapari (ES), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Blumenau/Florianópolis (SC) e Recife com Sirinhaém (PE).

Para participar, é necessário estar matriculado na educação básica da rede pública do DF e atender aos critérios de baixa renda — renda bruta familiar de até um salário-mínimo per capita. No caso de candidatos menores de 18 anos, é obrigatória a presença de um acompanhante legal. Se não for um dos pais, o responsável deve apresentar autorização assinada e autenticada em cartório.

O processo seletivo é válido até 31 de dezembro de 2025 e será realizado em quatro etapas: inscrição on-line, entrevista social presencial, confirmação da participação e reunião pré-embarque. As informações sobre prazos, regras e distribuição de vagas estão disponíveis no site do Sesc-DF (www.sescdf.com.br).