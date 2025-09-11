Oportunidade! SESC-DF abre seleção para professores em 17 áreas de atuação

O Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) abriu inscrições para um novo processo seletivo destinado à contratação de professores especialistas em 17 áreas do conhecimento, além de pedagogos, para atuação nas unidades da Rede EduSesc. As escolas estão localizadas em Taguatinga Norte, Gama e Ceilândia.
Para participar, os candidatos devem possuir ensino superior completo na área pretendida, experiência mínima de seis meses em instituições de educação básica e disponibilidade para atuação presencial.
Além de salário compatível, os contratados terão acesso a benefícios como previdência privada, seguro de vida, auxílio-alimentação/refeição, auxílio-creche e opção de plano de saúde.
As áreas com vagas disponíveis são:
Arte, Biologia, Cultura Maker, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática Educativa, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Robótica, Sociologia e Pedagogia.
Serviço
Inscrições: Até 21 de setembro de 2025
Pagamento do boleto: até 22 de setembro de 2025
Inscreva-se pelo Portal Recrutamento Brasil
