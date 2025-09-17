Aplicação da inteligência artificial no campo jurídico em debate

O diretor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie em Brasília, professor Josimar Rosa, conversa com os jornalistas Roberto Fonseca e Mariana Niederauer, no Podcast do Correio - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O diretor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie em Brasília, professor Josimar Rosa, destacou a importância da integração acadêmica entre países da América do Sul e da discussão sobre os impactos da inteligência artificial no direito, em entrevista ao Podcast do Correio. Em conversa com os jornalistas Roberto Fonseca e Mariana Niederauer, também falou sobre o 1º Congresso Latino-Americano de Direito, realizado pela instituição para discutir os desafios atuais da área.

Um dos destaques do evento, que começou na segunda-feira e segue até hoje, é a discussão sobre a aplicação da inteligência artificial no campo jurídico, tema que, segundo o professor, está remodelando carreiras e exigindo novas abordagens em sala de aula. "Quando se fala em inteligência artificial, nós temos que entender que estamos diante de uma grande ferramenta, que termina trazendo uma contribuição significativa para o desenvolvimento do trabalho e da própria prática em diferentes carreiras jurídicas", avaliou.

Rosa acrescentou que a tecnologia deve ser usada com responsabilidade. "Não poderemos ficar como que escravos da ferramenta, mas temos que estar diante de uma oportunidade em que essa ferramenta nos traga uma grande contribuição. Eu sou um grande defensor da utilização desses instrumentos, mas, à medida que temos oportunidades como estas, temos que considerar que a nossa responsabilidade não diminui. Muito pelo contrário, ela aumenta", alertou.

Para ele, a inteligência artificial deve ser vista como aliada, e não como substituta do trabalho humano. "Eu vejo a inteligência artificial não com propósito de exclusão, mas com propósito de inclusão. Ela não elimina a presença do ser humano, que é parte primordial dentro desse processo", frisou.

Especialização

Outro ponto destacado pelo diretor é a transformação no mercado de trabalho para os profissionais do direito. Rosa lembrou que, durante muito tempo, a carreira jurídica se concentrava na chamada "tríade" formada pela advocacia, magistratura e Ministério Público. Hoje, no entanto, há uma multiplicidade de caminhos.

"Vemos a abertura de um verdadeiro leque com inúmeras opções para que egressos do curso de direito tenham oportunidade de buscar uma boa linha de identidade. Buscamos criar uma linha de conscientização para as diferenças existentes nas habilidades que poderão estar retratando as competências", assinalou.

Segundo ele, a tendência é de especialização. "O advogado não tem mais condições de desenvolver aquele trabalho que no passado chamávamos de clínica geral. A forte tendência é pela especialização, e é nessa área que o profissional se sente mais realizado", explicou.

Congresso

O 1º Congresso Latino-Americano de Direito nasceu em decorrência da iniciativa de internacionalização da faculdade. "Esse congresso surgiu exatamente como resposta a alguns dos programas que temos buscado desenvolver no tocante à internacionalização do ensino. Temos um programa chamado Janelas Abertas para o Mundo, e, nesta primeira fase, estamos chamando de Redescobrindo as Américas. Nada melhor do que começarmos a pensar pela América do Sul", enfatizou.

O evento tem a presença de juristas do Brasil, Argentina, Peru e Uruguai. A proposta, de acordo com o diretor, é ampliar o debate e integrar experiências de diferentes países. "Buscamos estabelecer um equilíbrio entre a participação de juristas brasileiros e de juristas da América do Sul. Essa visão é exatamente para que tenhamos a oportunidade de discutir uma temática que é envolvente para os dias atuais", afirmou.

O encontro também coincide com a celebração dos 155 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedor da rede educacional. "Nós buscamos, através das diferentes linhas de formação, oferecer o que temos de melhor. Não estamos aqui apenas apresentando um discurso oco, mas exatamente aquilo que os nossos valores da confessionalidade colocam-nos dentro de uma realidade em que devemos estar sempre nos avaliando e vendo se estamos cumprindo a meta", concluiu.

Serviço

1º Congresso Latino-Americano de Direito

Programação de hoje

Tema: Práticas Negociais Desportivas

Palestrante: prof. dr. Domingos Sávio Zainaghi (Brasil) — mestre, doutor e pós-doutor em direito; advogado; presidente da Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, professor do UniFIEO

Tema: Eficácia dos Convênios Internacionais

Palestrante: prof. dr. Luis Alberto Serrano Diaz (Peru) — mestre e doutor em direito; inspetor do trabalho no Ministério do Trabalho e Promoção de Emprego do Peru; professor da Universidade Nacional Mayor de San Marcos (UNMMSM-CEUPS)

Presidente da mesa: Dr. José Paulo Fernandes Júnior, diretor de Finanças do IPM

Local: auditório da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (FPMB), 902 Sul

Evento aberto ao público com transmissão ao vivo pelo Instagram @faculdademackenziebrasilia

