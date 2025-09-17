Mulher é presa na Rodoviária Interestadual com 31 tabletes de maconha

Drogas foram localizadas pela cadela Dóris, especialista na detecção de entorpecentes - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher de 26 anos foi presa acusada de tráfico interestadual de drogas. A suspeita transportava 31 tabletes de maconha prensada em duas malas, apreendidas durante operação na Rodoviária Interestadual de Brasília, na última terça-feira (16/9), por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar.

A abordagem ocorreu em um ônibus que havia saído do Paraná com destino ao Piauí. Na revista, a cadela Dóris, especialista na detecção de entorpecentes, sinalizou as bagagens da suspeita. Dentro delas, os policiais encontraram os tabletes de maconha escondidos entre almofadas embebidas em perfume, numa tentativa de disfarçar o cheiro da droga.

A mulher foi presa em flagrante e levada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde a ocorrência foi registrada.