A Fazenda: Namorada de Belo mostra agressões do ex e é detonada: 'oportunista' - (crédito: Record/Instagram)

Rayane Figliuzzi, influenciadora digital e atual namorada do cantor Belo, veio a público nesta terça-feira (16/9) com um vídeo impactante que mostra momentos em que foi agredida pelo ex-marido, Alexandre Navarro Junior.

As imagens, registradas na porta da escola do filho do ex-casal, mostram o homem empurrando e chutando a influenciadora, que divulgou o conteúdo nas redes sociais logo após ser anunciada como uma das participantes da nova temporada de "A Fazenda".

Segundo Rayane, as agressões não foram pontuais. Ela afirma ter sido vítima de violência durante e após a gravidez. Após a exposição do caso, a influenciadora entrou com um pedido de medida protetiva contra Alexandre.

A repercussão, no entanto, foi mista. Nos comentários da publicação, parte do público demonstrou apoio à influencer, oferecendo palavras de solidariedade e incentivo. Por outro lado, alguns internautas questionaram o momento da exposição, alegando oportunismo.

“Nada justifica a agressão, mas é uma pena que use uma causa tão séria para se promover pra entrar num reality show! Ela teve vários momentos pra lutar e ser voz na causa!”, criticou uma seguidora.



