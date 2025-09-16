Funcionário do SLU é preso por tráfico de drogas em unidade de Ceilândia

Suspeito foi preso com drogas, facas, balanças de precisão e material para mistura de entorpecentes - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um funcionário do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foi preso suspeito de tráfico de drogas dentro da unidade do órgão na QNN 21, em Ceilândia, na manhã desta terça-feira (16/9). Com ele, foram apreendidas três balanças de precisão, três facas, 397 gramas de cocaína pura, 1,9 kg de substância usada para misturar entorpecentes e 148 gramas de haxixe.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada após relatos de um possível assalto em uma das guaritas do local. Ao chegarem, os policiais encontraram seguranças que já haviam imobilizado o servidor. Na revista, os militares encontraram as drogas e os demais materiais.

O homem foi conduzido à 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde o flagrante foi registrado. O Correio aguarda o posicionamento da SLU sobre o caso.

Nota em atualização.