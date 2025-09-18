PL da Anistia: DF tem cinco votos favoráveis e três contrários

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira (17/9), a urgência do projeto que concede anistia a envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A medida, de autoria do Republicanos, teve ampla adesão dos partidos de direita e alcançou 311 votos a favor, 163 contrários e sete abstenções. No Distrito Federal, que conta com oito representantes na casa legislativa, o placar repetiu a votação do texto-base da PEC da Blindagem, com cinco votos a favor e três contrários.
Os deputados do DF seguiram a orientação e a maioria dos partidos que representam. Enquanto os representantes do PL, Republicanos e MDB foram favoráveis, PT, PV e PSB votaram contra.
Veja como votou cada parlamentar do DF
- Alberto Fraga (PL-DF) – A favor
- Bia Kicis (PL-DF) – A favor
- Erika Kokay (PT-DF) – Contra
- Fred Linhares (Republicanos-DF) – A favor
- Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) – A favor
- Prof. Reginaldo Veras (PV-DF) – Contra
- Rafael Prudente (MDB-DF) – A favor
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) – Contra
Nas redes sociais, a deputado Erika Kokay repudiou a aprovação. A parlamentar esteve junto à bancada do PT, liderada por Lindbergh Farias (PT-RJ), em mobilização contra o projeto. “Ao aprovar a urgência do PL da Anistia, a extrema direita mostra que a lei só importa quando lhes convém. É um ataque à justiça, à memória e à democracia. O Brasil não esquecerá este escárnio”, escreveu a representante.
A deputada Bia Kicis, aliada próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses por participação na trama golpista, comemorou o resultado. “Nós vamos com tudo para a anistia”, declarou. Nas redes sociais, a parlamentar compartilhou momento em que o grupo político faz oração à espera do resultado da votação.
