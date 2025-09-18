Show de Katy Perry altera trânsito no Eixo Monumental nesta sexta-feira (19/9)

Nesta sexta-feira (19/9), em razão do show The Lifetimes Tour, da cantora americana Katy Perry, que será realizado na Arena BRB Mané Garrincha, equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) farão o controle de tráfego nas imediações do local.

Os agentes de trânsito darão início à sinalização das vias próximas à Arena BRB nesta quinta-feira (18/9), a partir das 23h59. Na sexta-feira, a partir das 15h, as equipes atuarão no controle de tráfego nas imediações do local em pontos fixos com o patrulhamento na região a fim de melhorar a fluidez, garantir a segurança e coibir infrações.

Na via N2, na altura da rotatória de acesso à via contorno da Arena BRB Mané Garrincha, será delimitada uma área de embarque para veículos de transporte de passageiros por aplicativo. Na entrada principal de automação da Arena BRB será sinalizada uma área para táxis.

Na via N1, na altura do Planetário, e na via contorno do estádio, os agentes de trânsito implantarão sinalização viária para a travessia de pedestres e para impedir estacionamento irregular. O estacionamento do Planetário será destinado aos vendedores ambulantes.

Dispersão

Durante a dispersão, a partir das 22h, na altura do estacionamento rotativo, os veículos da saída “A” serão direcionados para a Via N1. Já os veículos oriundos da saída “B” seguirão no sentido Colégio Militar. O Detran-DF implantará sinalização para canalizar o fluxo de veículos em sentido único. Para isso, a rotatória da Curva do Chinelo, próxima ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho, ficará bloqueada.

Na Via N2, próximo à rotatória da 5ª Delegacia de Polícia, serão feitas interdições com o objetivo de direcionar o fluxo de veículos para o Eixo Monumental.

A Via SRPN, altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), ficará em sentido único, em direção à N1. Na Via S1, nos cruzamentos na altura do Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, será implantada sinalização com cones para facilitar a dispersão do fluxo proveniente da Via N1. Haverá ainda alterações semafóricas em diversos pontos para auxiliar na fluidez do tráfego. Durante o evento, serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e pedestres.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)