InícioCidades DF
Emprego

Agências do Trabalhador oferecem 693 vagas de emprego nesta sexta (19)

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou presencialmente em uma das 15 unidades das agências

A remuneração mais alta é para o cargo de assistente de engenharia, na área da construção civil, com salário de R$ 2,9 mil - (crédito: Agência Brasília)
A remuneração mais alta é para o cargo de assistente de engenharia, na área da construção civil, com salário de R$ 2,9 mil - (crédito: Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal encerram a semana, nesta sexta-feira (19), com 693 oportunidades disponíveis para quem busca uma colocação no mercado. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções que exigem ou não experiência prévia.

A remuneração mais alta é para o cargo de assistente de engenharia, na área da construção civil, com salário de R$ 2,9 mil. A vaga exige ensino superior completo em Administração ou áreas afins, além de experiência na função. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A função com maior número de postos é a de vendedor pracista, na Asa Sul, com 70 vagas abertas. Para concorrer, basta ter iniciado o ensino médio; não é necessário ter experiência. O salário é de R$ 1.518.

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou presencialmente em uma das 15 unidades das agências, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que a vaga do dia não seja atrativa, o cadastro fica ativo no sistema para futuras seleções, já que o perfil do candidato é cruzado com a demanda das empresas.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Saiba Mais

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/09/2025 08:00
x