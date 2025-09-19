Agências do Trabalhador oferecem 693 vagas de emprego nesta sexta (19)

A remuneração mais alta é para o cargo de assistente de engenharia, na área da construção civil, com salário de R$ 2,9 mil - (crédito: Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal encerram a semana, nesta sexta-feira (19), com 693 oportunidades disponíveis para quem busca uma colocação no mercado. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções que exigem ou não experiência prévia.

A remuneração mais alta é para o cargo de assistente de engenharia, na área da construção civil, com salário de R$ 2,9 mil. A vaga exige ensino superior completo em Administração ou áreas afins, além de experiência na função.

A função com maior número de postos é a de vendedor pracista, na Asa Sul, com 70 vagas abertas. Para concorrer, basta ter iniciado o ensino médio; não é necessário ter experiência. O salário é de R$ 1.518.

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou presencialmente em uma das 15 unidades das agências, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que a vaga do dia não seja atrativa, o cadastro fica ativo no sistema para futuras seleções, já que o perfil do candidato é cruzado com a demanda das empresas.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).