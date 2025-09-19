Homem é preso por tentativa de feminicídio após espancar e empurrar companheira da escada

Homem é preso por tentativa de feminicídio em São Sebastião - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Uma mulher, de 51 anos, foi brutalmente agredida e empurrada de uma escada por um homem, 33, em São Sebastião. O crime ocorreu na rua 05 da quadra 23 e está sendo investigado como tentativa de feminicídio, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

No local da agressão, que ocorreu nesta quinta-feira (18/9), os policiais encontraram a vítima caída próxima ao portão de uma residência, inconsciente e com sangramentos no ouvido, boca e nariz. O suspeito estava ao lado da mulher e confessou ter a agredido após uma discussão, afirmando ainda que a empurrou de uma escada existente no lote.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de onde ela foi transferida para um hospital devido à gravidade dos ferimentos. O agressor foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.