Ibaneis parabeniza Caio Bonfim por medalha de ouro da marcha atlética

Ibaneis afirma que o atleta é inspiração para jovens da capital - (crédito: Reprodução/ Twitter)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), utilizou suas redes sociais para parabenizar Caio Bonfim pela conquista da medalha de ouro nos 20km da marcha atlética, alcançada nesta sexta-feira (19/9), em Tóquio. Por meio do seu Instagram e Twitter, o chefe do executivo declarou que o atleta enche o DF e o Brasil de orgulho. Confira a homenagem na íntegra:

Ibaneis afirma que o atleta é inspiração para jovens da capital (foto: Reprodução/ Twitter)

Com o tempo de 1h18m35s, o marchador de Sobradinho coroou sua trajetória ao se tornar o brasileiro com mais pódios em Mundiais, alcançando agora quatro medalhas. O ouro conquistado no Japão soma-se à prata nos 35 km, obtida também em Tóquio na semana anterior, e aos bronzes dos 20 km nas edições de Budapeste-2023 e Londres-2017.

Atual número dois do ranking mundial da modalidade, Caio mostrou tranquilidade desde a largada no Estádio Nacional da capital japonesa. Sua estratégia seguiu a mesma linha que já o levou a outras conquistas, entre elas a prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.