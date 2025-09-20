InícioCidades DF
Ibaneis parabeniza Caio Bonfim por medalha de ouro da marcha atlética

Marcando um tempo de 1h18m35s na prova em Tóquio, o atleta de Sobradinho se tornou o brasileiro com mais pódios em mundiais. Governador do Distrito Federal declarou "orgulho" e que Caio Bonfim é "inspiração" para jovens da capital

Ibaneis afirma que o atleta é inspiração para jovens da capital - (crédito: Reprodução/ Twitter)
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), utilizou suas redes sociais para parabenizar Caio Bonfim pela conquista da medalha de ouro nos 20km da marcha atlética, alcançada nesta sexta-feira (19/9), em Tóquio. Por meio do seu Instagram e Twitter, o chefe do executivo declarou que o atleta enche o DF e o Brasil de orgulho. Confira a homenagem na íntegra: 

 

Com o tempo de 1h18m35s, o marchador de Sobradinho coroou sua trajetória ao se tornar o brasileiro com mais pódios em Mundiais, alcançando agora quatro medalhas. O ouro conquistado no Japão soma-se à prata nos 35 km, obtida também em Tóquio na semana anterior, e aos bronzes dos 20 km nas edições de Budapeste-2023 e Londres-2017.

Atual número dois do ranking mundial da modalidade, Caio mostrou tranquilidade desde a largada no Estádio Nacional da capital japonesa. Sua estratégia seguiu a mesma linha que já o levou a outras conquistas, entre elas a prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 20/09/2025 16:20
