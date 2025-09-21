InícioCidades DF
União em dia de limpeza no Lago Paranoá

Na operação, foram retirados 250Kg de resíduos da orla e do fundo do lago. A ação contou com a presença da comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Ana Paula Barros Rabka

Policiais militares participam do Dia Mundial da Limpeza; ações global reúne milhões de pessoas em mais de 190 países - (crédito: Divulgação/PMDF)
A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) promoveu, ontem pela manhã, a 13ª edição da Semana Lago Limpo, no Deck Norte do Lago Paranoá. O evento — que integra as atividades do World Cleanup Day 2025 (Dia Mundial da Limpeza), maior mobilização coletiva do planeta em prol do meio ambiente — reuniu voluntários, estudantes, mergulhadores, representantes de instituições públicas e privadas e a comunidade em um esforço coletivo de preservação ambiental.

Na operação, foram retirados 250Kg de resíduos da orla e do fundo do lago. A ação contou com a presença da comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Ana Paula Barros Rabka; do subcomandante-geral, coronel Fabrício Boechat de Camargos; e equipes de mergulhadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope). "Estamos retirando lixo do Lago Paranoá, mas também reforçando o pedido de conscientização: a população precisa proteger nossos bens e o meio ambiente", afirmou a coronel Ana Paula.

Cada menos lixo 

Criada em 2011, a Semana Lago Limpo busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, com foco no Lago Paranoá— principal corpo d'água de múltiplos usos do DF. A cada edição, menos lixo é retirado do lago, reflexo do avanço da consciência coletiva sobre a preservação. Em 2024, na edição realizada no Deck Sul, foram retiradas mais de 1,6 tonelada de resíduos.

O Dia Mundial da Limpeza foi oficialmente instituído pela ONU em 2023 e reúne, anualmente, milhões de pessoas em mais de 190 países. Esta edição tem como tema global "O fim da poluição plástica".

Maria Eduarda Lavocat - Correio Braziliense

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat - Correio Braziliense
postado em 21/09/2025 06:00
