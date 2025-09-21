União em dia de limpeza no Lago Paranoá

Policiais militares participam do Dia Mundial da Limpeza; ações global reúne milhões de pessoas em mais de 190 países - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) promoveu, ontem pela manhã, a 13ª edição da Semana Lago Limpo, no Deck Norte do Lago Paranoá. O evento — que integra as atividades do World Cleanup Day 2025 (Dia Mundial da Limpeza), maior mobilização coletiva do planeta em prol do meio ambiente — reuniu voluntários, estudantes, mergulhadores, representantes de instituições públicas e privadas e a comunidade em um esforço coletivo de preservação ambiental.

Na operação, foram retirados 250Kg de resíduos da orla e do fundo do lago. A ação contou com a presença da comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Ana Paula Barros Rabka; do subcomandante-geral, coronel Fabrício Boechat de Camargos; e equipes de mergulhadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope). "Estamos retirando lixo do Lago Paranoá, mas também reforçando o pedido de conscientização: a população precisa proteger nossos bens e o meio ambiente", afirmou a coronel Ana Paula.

Cada menos lixo

Criada em 2011, a Semana Lago Limpo busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, com foco no Lago Paranoá— principal corpo d'água de múltiplos usos do DF. A cada edição, menos lixo é retirado do lago, reflexo do avanço da consciência coletiva sobre a preservação. Em 2024, na edição realizada no Deck Sul, foram retiradas mais de 1,6 tonelada de resíduos.

O Dia Mundial da Limpeza foi oficialmente instituído pela ONU em 2023 e reúne, anualmente, milhões de pessoas em mais de 190 países. Esta edição tem como tema global "O fim da poluição plástica".





Dia Mundial da Limpeza no Lago Paranoá

