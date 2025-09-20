PMDF retira 250kg de resíduos do Lago Paranoá no Dia Mundial da Limpeza

Dia Mundial da Limpeza reúne, anualmente, milhões de pessoas em mais de 190 países - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participou das atividades do Dia Mundial da Limpeza na manhã deste sábado (20/9). A data é considerada a maior mobilização coletiva do planeta em prol do meio ambiente. Durante a ação, policiais militares retiraram 250kg de resíduos da orla e do fundo do Lago Paranoá, contribuindo para a preservação de um dos principais cartões-postais do Distrito Federal.

O evento contou com a presença da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Rabka; e do subcomandante-Geral, coronel Fabrício Boechat de Camargos; além de equipes de mergulhadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Em seu discurso, a comandante-geral destacou a importância da conscientização ambiental:

“Hoje, acompanhei mais uma vez o trabalho de excelência da Polícia Militar do DF. Estamos retirando lixos do lago, mas também reforçando o pedido de conscientização: a população precisa proteger nossos bens e o meio ambiente. A PMDF é muito mais que segurança; é orgulho de ser policial militar”, afirmou a coronel.

Instituído oficialmente pela ONU em 2023, o Dia Mundial da Limpeza reúne, anualmente, milhões de pessoas em mais de 190 países. A edição de 2025 tem como tema global “O fim da poluição plástica” e busca chamar atenção para os impactos ambientais do descarte incorreto de resíduos, especialmente o plástico descartável.

A participação da PMDF no evento reforça o compromisso da corporação com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais da capital. “A retirada de resíduos submersos é essencial para garantir a saúde do ecossistema aquático. Essa é uma missão que vai além da segurança pública: é uma contribuição direta para a qualidade de vida da população”, reforçou a comandante-Geral.



