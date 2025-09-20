InícioCidades DF
PMDF retira 250kg de resíduos do Lago Paranoá no Dia Mundial da Limpeza

Comandante-Geral da PMDF afirma que a ação vai além da segurança pública: é uma contribuição direta para a qualidade de vida da população

Dia Mundial da Limpeza reúne, anualmente, milhões de pessoas em mais de 190 países - (crédito: PMDF)
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participou das atividades do Dia Mundial da Limpeza na manhã deste sábado (20/9). A data é considerada a maior mobilização coletiva do planeta em prol do meio ambiente. Durante a ação, policiais militares retiraram 250kg de resíduos da orla e do fundo do Lago Paranoá, contribuindo para a preservação de um dos principais cartões-postais do Distrito Federal.

O evento contou com a presença da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Rabka; e do subcomandante-Geral, coronel Fabrício Boechat de Camargos; além de equipes de mergulhadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Em seu discurso, a comandante-geral destacou a importância da conscientização ambiental:

“Hoje, acompanhei mais uma vez o trabalho de excelência da Polícia Militar do DF. Estamos retirando lixos do lago, mas também reforçando o pedido de conscientização: a população precisa proteger nossos bens e o meio ambiente. A PMDF é muito mais que segurança; é orgulho de ser policial militar”, afirmou a coronel.

Instituído oficialmente pela ONU em 2023, o Dia Mundial da Limpeza reúne, anualmente, milhões de pessoas em mais de 190 países. A edição de 2025 tem como tema global “O fim da poluição plástica” e busca chamar atenção para os impactos ambientais do descarte incorreto de resíduos, especialmente o plástico descartável.

A participação da PMDF no evento reforça o compromisso da corporação com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais da capital. “A retirada de resíduos submersos é essencial para garantir a saúde do ecossistema aquático. Essa é uma missão que vai além da segurança pública: é uma contribuição direta para a qualidade de vida da população”, reforçou a comandante-Geral.


Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 20/09/2025 16:14
