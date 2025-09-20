Ibaneis anuncia ampliação de benefícios para pessoas com deficiência

Novas ações em prol das PcDs foram anunciadas neste sábado (20) pelo governador Ibaneis Rocha, durante as comemorações do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha participou de um evento em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, promovido pelo Movimento Habitacional e Cidadania das Pessoas com Deficiência (Mohciped-DF), em Ceilândia Norte, neste sábado (20/9). Na ocasião, o chefe do Executivo anunciou novas ações do Governo do Distrito Federal (GDF) voltadas às pessoas com deficiência (PcDs).

Segundo Ibaneis, a partir dos próximos dias, pessoas com deficiência poderão se cadastrar na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) para participar dos programas coordenados pela pasta. Antes, essa possibilidade estava restrita apenas aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do governo federal. O governador também garantiu a destinação de mais habitações sociais para PcDs.

“Não há nenhum impedimento por parte da Sedes. A partir da semana que vem, teremos equipes da secretaria aqui na cidade para cadastrar todos vocês. Também enviaremos servidores à sede do Mohciped para atender vocês. Iremos cadastrar todos para que possam receber tanto o Prato Cheio quanto o Aluguel Social”, declarou Ibaneis.

Sobre as habitações sociais, o governador destacou que, dos 1,6 mil lotes do Residencial Tamanduá, em Recanto das Emas, mais de 1,1 mil serão destinados exclusivamente às pessoas com deficiência. Além disso, ele mencionou que atualmente existem 400 moradias a serem entregues gratuitamente na QNR 6 de Ceilândia para PcDs.

“Este é um compromisso nosso. Para aqueles que receberem moradias no Tamanduá, entregaremos o Cartão Construção com R$ 15 mil para construir suas casas. Também forneceremos a escritura do terreno e o projeto da Codhab. Assim, todos vocês, até o final do nosso mandato, terão suas moradias prontas”, detalhou o governador.

Na ocasião, o secretário da Pessoa com Deficiência, Willian Ferreira da Cunha, também afirmou que o DF avançou nas políticas públicas de acessibilidade e inclusão nos seis anos de existência da secretaria: “Podemos afirmar que estamos saindo do conceito de vulnerabilidade. Hoje, as pessoas com deficiência têm dignidade.

Após o evento, Ibaneis visitou o Instituto Solidário de Ceilândia, que atende mensalmente cerca de 1,2 mil famílias em situação de vulnerabilidade, e, em seguida, se reuniu com lideranças comunitárias em Vicente Pires.

*Com informações da Agência Brasília