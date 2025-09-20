Empreendedorismo e diversidade marcam 3ª Feira LGBTQIA+

Neste sábado (20/9), Taguatinga vive um sábado de cores, cultura e negócios na 3ª Feira LGBTQIA+, no Taguaparque. Durante o dia todo, o público aproveita o evento gratuito, que estimula os negócios locais e a inclusão.

A feira reúne moda, artesanato, arte, acessórios e cosméticos. Além disso, o evento conta com serviços à população, como vacinação humana e de pets, testagem e adesão à PrEP, espaços de acolhimento, balcão de emprego voltado para a população LGBTQIA+, acesso à Cesta do Trabalhador e emissão da ID Jovem.

O público também encontra apresentações artísticas, música e espaços de conscientização sobre saúde e direitos da comunidade. Entre as atrações musicais, está a cantora de funk MC Rebecca.

Brenda Max, 28 anos, drag queen e empreendedora, destacou a importância de eventos como este para fortalecer a economia criativa e dar visibilidade a quem está começando. “Eu acho que a maior dificuldade que eu tive quando comecei meu negócio foi porque iniciei de forma independente, sem saber por onde começar, em que iniciativas poderia buscar espaço”, destaca.

Brenda Maz se apresentou na primeira edição da feira e, em seguida, levou seus negócios para o espaço. Para ela, o evento é de suma importância pela variedade de pessoas e várias bolhas diferentes que não são bem representadas comumente. “Mostra que nós, enquanto pessoas LGBTQIAPN+, temos o direito de ir e vir, o direito à cidade. É o que precisamos reivindicar mais, porque faz parte do nosso papel como cidadãos.”

Brenda Max iniciou o seu negócio de acessórios na segunda edição da Feira LGBTQIA+ de Taguatinga (foto: Giovanna Kunz/CB/DA Press )

Entre os visitantes da celebração, estão Sander Souza, 30 anos, analista de treinamento, e Douglas Libriano, 32, designer, que vieram de Fortaleza. Apesar de terem vindo para o show da Katy Perry, descobriram a feira e a Parada LGBTQIA+ de Taguatinga e, por terem proximidade com movimentos sociais e pautas de direitos humanos, decidiram prestigiar.

Com diversas aquisições, Douglas e Sander elogiaram a estrutura do evento e a chance de apoiar pequenos negócios. “As barraquinhas da feira estão muito legais. Compramos bastante coisa, desde copos até artesanatos. Vale muito a pena, porque a feira complementa a parada pela diversidade e incentiva produtores LGBTQIA+, designers e pequenos artesãos que encontram nesse espaço uma oportunidade real de renda”, destaca o designer.

Sander Souza e Douglas Libriano são de Fortaleza e, durante a visita à Brasília, decidiram visitar a feira (foto: Giovanna Kunz/CB/DA Press )

A 18ª Parada LGBTQIA+ acontecerá neste domingo (21/09), a partir das 13h, na Praça do Relógio. Com o tema Orgulho de ser e celebrar todas as diferenças, a programação contará com apresentações das cantoras Valesca Popozuda, Pepita e Irmãs de Pau.



