Obituário: 47 funerais no DF e Entorno neste domingo; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (21/9):
Campo da Esperança
- Alair Maria de Souza, 79 anos
- Alexandre Pereira de Souza, 51 anos
- Bento Martins Alves, 2 anos
- Cleuza Luiza da Silva, 64 anos
- Dagmar de Azevedo Magalhães, 97 anos
- Ednaldo Cordeiro de Araújo, 90 anos
- Francisco Beserra da Silva, 74 anos
- Geni Doloroza de Araújo, 80 anos
- Ieda Marisa de Sousa Rodrigues, 73 anos
- José Maria de Oliveira, 66 anos
- Josiel Santos Silva, 42 anos
- Maria das Dores Oliveira Mendes, 72 anos
- Maria de Lourdes Farias, 77 anos
- Myriam Mello Dulac, 99 anos
- Neuton da Silva Lessa, 78 anos
- Renato Pedro da Silva, 72 anos
- Roberto Carlos Martins, 61 anos
- Rogério de Castro Naves, 43 anos
- Rogirvania Rabelo Leite, 50 anos
Taguatinga
- Cecilio Vieira da Costa, 89 anos
- Clóvis dos Santos Paes, 66 anos
- Esther Gonçalves de Menezes, 9 anos
- Francisca das Chagas Santos Castro, 70 anos
- Geraldo Alves de Sousa, 71 anos
- Helena Maria Alves, 79 anos
- José Nogueira Gonçalves de Santana, 50 anos
- Jucileide Fonseca dos Santos, 78 anos
- Maria Abadia de Oliveira, 88 anos
- Maria das Dores Everton, 92 anos
- Maria do Livramento de Araújo, 77 anos
- Maria José Teixeira Caixeta, 80 anos
- Maria Rodrigues Queiroz, 68 anos
- Oriel Caetano dos Santos, 76 anos
- Pedro Marques Leão, 51 anos
Gama
- Edineide Belino dos Santos, 44 anos
- Elizabeth Pereira de Souza, 84 anos
- José Batista Rodrigues, 87 anos
- José Ribamar Santos Filho, 57 anos
- Júnior Mauro Silva Matos, 59 anos
- Maria Amália de Louzado, 77 anos
Planaltina
- Maria Cicera Tavares Gomes, 68 anos
Sobradinho
- Irene Francisca da Conceição da Silva, 88 anos
- Maria da Paz Batista, 75 anos
- Maria do Socorro Lourenço Araújo, 72 anos
Jardim Metropolitano
- Maria Antonia Tinoco Machado, 75 anos
- Alcides Bernardo da Silva, 84 anos
- José da Silva Matos, 91 anos
