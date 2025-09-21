InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Obituário: 47 funerais no DF e Entorno neste domingo; veja lista

Confira quais foram os enterros neste domingo (21/9) nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (21/9):

Campo da Esperança

  • Alair Maria de Souza, 79 anos
  • Alexandre Pereira de Souza, 51 anos
  • Bento Martins Alves, 2 anos
  • Cleuza Luiza da Silva, 64 anos
  • Dagmar de Azevedo Magalhães, 97 anos
  • Ednaldo Cordeiro de Araújo, 90 anos
  • Francisco Beserra da Silva, 74 anos
  • Geni Doloroza de Araújo, 80 anos
  • Ieda Marisa de Sousa Rodrigues, 73 anos
  • José Maria de Oliveira, 66 anos
  • Josiel Santos Silva, 42 anos
  • Maria das Dores Oliveira Mendes, 72 anos
  • Maria de Lourdes Farias, 77 anos
  • Myriam Mello Dulac, 99 anos
  • Neuton da Silva Lessa, 78 anos
  • Renato Pedro da Silva, 72 anos
  • Roberto Carlos Martins, 61 anos
  • Rogério de Castro Naves, 43 anos
  • Rogirvania Rabelo Leite, 50 anos

Taguatinga

  • Cecilio Vieira da Costa, 89 anos
  • Clóvis dos Santos Paes, 66 anos
  • Esther Gonçalves de Menezes, 9 anos
  • Francisca das Chagas Santos Castro, 70 anos
  • Geraldo Alves de Sousa, 71 anos
  • Helena Maria Alves, 79 anos
  • José Nogueira Gonçalves de Santana, 50 anos
  • Jucileide Fonseca dos Santos, 78 anos
  • Maria Abadia de Oliveira, 88 anos
  • Maria das Dores Everton, 92 anos
  • Maria do Livramento de Araújo, 77 anos
  • Maria José Teixeira Caixeta, 80 anos
  • Maria Rodrigues Queiroz, 68 anos
  • Oriel Caetano dos Santos, 76 anos
  • Pedro Marques Leão, 51 anos

Gama

  • Edineide Belino dos Santos, 44 anos
  • Elizabeth Pereira de Souza, 84 anos
  • José Batista Rodrigues, 87 anos
  • José Ribamar Santos Filho, 57 anos
  • Júnior Mauro Silva Matos, 59 anos
  • Maria Amália de Louzado, 77 anos

Planaltina

  • Maria Cicera Tavares Gomes, 68 anos

Sobradinho

  • Irene Francisca da Conceição da Silva, 88 anos
  • Maria da Paz Batista, 75 anos
  • Maria do Socorro Lourenço Araújo, 72 anos

Jardim Metropolitano

  • Maria Antonia Tinoco Machado, 75 anos
  • Alcides Bernardo da Silva, 84 anos
  • José da Silva Matos, 91 anos

