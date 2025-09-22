Mais de 750 vagas de emprego no DF nesta semana

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 752 vagas de emprego disponíveis para candidatos de diversos perfis. As oportunidades contemplam desde quem não tem experiência até quem já atua em áreas específicas, com salários que podem chegar a R$ 2.800.

Leia também: Juventude do DF está mais ativa e estável no mercado de trabalho formal

O cargo com maior remuneração é o de pedreiro, no Jardim Botânico, com duas vagas abertas e exigência de experiência comprovada, mas sem necessidade de escolaridade formal. Já a função com maior número de postos é a de vendedor interno, com 70 vagas na Asa Sul. Para essa função, é preciso ter iniciado o ensino médio, mas não é exigida experiência prévia.

Os interessados devem se cadastrar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro no sistema permite concorrer a futuras vagas compatíveis com o perfil do candidato.

Empregadores que queiram oferecer vagas ou utilizar as agências para entrevistas podem procurar as unidades presencialmente, enviar e-mail para gcv@sedet.df.gov.br, ou acessar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

