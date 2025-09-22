InícioCidades DF
DESCARGA ELÉTRICA

Homem morre após sofrer choque elétrico ao manusear máquina de solda

A vítima, ainda não identificada, estava sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram. Acidente ocorreu no Gama

Homem morre após sofrer choque elétrico no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Homem morre após sofrer choque elétrico no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem, ainda não identificado, morreu após sofrer um choque elétrico em uma casa no Gama, na manhã desta segunda-feira (22/9). A vítima manuseava uma máquina de solda no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegar no local, a vítima estava caída ao solo, sem sinais vitais. Após avaliação das equipes de resgate, o óbito foi constatado por um médico do SAMU.

O local foi isolado e ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil (PCDF). As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 22/09/2025 15:38
