Homem morre após sofrer choque elétrico ao manusear máquina de solda

Um homem, ainda não identificado, morreu após sofrer um choque elétrico em uma casa no Gama, na manhã desta segunda-feira (22/9). A vítima manuseava uma máquina de solda no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegar no local, a vítima estava caída ao solo, sem sinais vitais. Após avaliação das equipes de resgate, o óbito foi constatado por um médico do SAMU.

O local foi isolado e ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil (PCDF). As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.