Três pessoas são presas pela PMDF com quase 100kg de maconha e armas

Polícia Militar apreende quase 100 kg de maconha e prende três pessoas em Santa Maria - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na apreensão de, aproximadamente, 100 kg de maconha em Santa Maria. Três pessoas, dois homens e uma mulher, foram presas por tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo.

A ação foi conduzida pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 46) do 26º Batalhão da PMDF, nesta segunda-feira (22/9), às 17h30, no conjunto J da QR 308, região conhecida como ponto de venda de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os militares flagraram um homem saindo de uma residência com cerca de 1 kg de maconha em uma sacola.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dentro do imóvel, os policiais localizaram outros dois suspeitos e encontraram 99 tabletes de maconha, cada um com aproximadamente 1 kg, além de uma balança de precisão, uma pistola Glock calibre 9 mm com numeração suprimida e 72 munições de calibres diversos.

Os três foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde o caso foi registrado. Os criminosos ficaram na unidade para que fossem seguidas as providências legais.

%MCEPASTEBIN%