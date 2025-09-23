Shopee abre vagas de emprego no Recanto das Emas e em Santa Maria

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o Brasil, está com mais de 10 mil vagas de emprego abertas em todo o país, entre posições temporárias e permanentes. No Distrito Federal, são cinco oportunidades: quatro no Recanto das Emas e uma em Santa Maria.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a empresa, as contratações fazem parte da preparação da empresa para as grandes campanhas de fim de ano, como o 11.11 — a maior liquida do ano, a Black Friday e o Natal, períodos em que o fluxo de compras on-line cresce de forma acelerada. Segundo a Shopee, o número de vagas em todo o país mais do que dobrou em relação a 2024.
Saiba Mais
- Cidades DF DF inicia último bloco dos Jogos da Juventude 2025 com quatro pódios
- Cidades DF Seguradora apresenta planos de baixo custo para comunidade do Sol Nascente
- Cidades DF Bicicleta é destaque no Desafio Intermodal 2025 em Brasília
- Cidades DF Abertas as inscrições para o curso de formação de lideranças comunitárias
- Cidades DF Filhote de saruê é resgatado no Lago Norte e levado a hospital veterinário
As oportunidades no Distrito Federal são voltadas, principalmente, para operações logísticas e de transporte. Os salários variam de R$ 1.740 a R$ 3.550, dependendo da função.
A empresa oferece os seguintes benefícios:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Auxílio Combustível.
- Vale refeição
- Vale transporte
As inscrições devem ser feitas on-line, nos sites parceiros indicados pela empresa.
Vagas disponíveis no Distrito Federal:
- Analista de Transporte - Recanto Das Emas - DF - BT 2025
- Auxiliar de Logística - Recanto Das Emas - DF - BT 2025
- Auxiliar de Logística - Santa Maria - DF - BT 2025
- Líder de Logística - Recanto Das Emas - DF - BT 2025
- Analista de Logística - Recanto Das Emas - DF - BT 2025