Shopee abre vagas de emprego no Recanto das Emas e em Santa Maria

Segundo a Shopee, o número de vagas em todo o país mais do que dobrou em relação a 2024 - (crédito: Divulgação/Shopee)

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores em todo o Brasil, está com mais de 10 mil vagas de emprego abertas em todo o país, entre posições temporárias e permanentes. No Distrito Federal, são cinco oportunidades: quatro no Recanto das Emas e uma em Santa Maria.

Segundo a empresa, as contratações fazem parte da preparação da empresa para as grandes campanhas de fim de ano, como o 11.11 — a maior liquida do ano, a Black Friday e o Natal, períodos em que o fluxo de compras on-line cresce de forma acelerada. Segundo a Shopee, o número de vagas em todo o país mais do que dobrou em relação a 2024.

As oportunidades no Distrito Federal são voltadas, principalmente, para operações logísticas e de transporte. Os salários variam de R$ 1.740 a R$ 3.550, dependendo da função.

A empresa oferece os seguintes benefícios:

- Assistência Médica

- Assistência Odontológica

- Auxílio Combustível.

- Vale refeição

- Vale transporte

As inscrições devem ser feitas on-line, nos sites parceiros indicados pela empresa.

Vagas disponíveis no Distrito Federal: