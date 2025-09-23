InícioCidades DF
CURSOS

Abertas as inscrições para o curso de formação de lideranças comunitárias

A iniciativa agora é uma política pública oficial, gratuita e acessível, e será ampliada para alcançar todas as regiões do DF

O curso é uma experiência de educação cidadã que conecta pessoas, promove projetos práticos e mobiliza ações coletivas - (crédito: Divulgação)
O curso é uma experiência de educação cidadã que conecta pessoas, promove projetos práticos e mobiliza ações coletivas - (crédito: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade (SEAC) realizará o Curso Gratuito de Formação de Lideranças Comunitárias, com inscrições abertas de 15 a 29 de setembro, no site comunidade.df.gov.br. O projeto tem intuito de capacitar quem atua ou deseja atuar em sua comunidade. As aulas são on-line e as primeiras turmas terão início em 29 de setembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O curso conta com encontros presenciais mensais, incluindo visitas a iniciativas inspiradoras na cidade. Produção de materiais educativos e informativos gratuitos serão ofertados, para ampliar o alcance das ações. 

A iniciativa, pioneira no Distrito Federal, foi criada em 2021 por Jeann Cunha, líder comunitário e prefeito da 105 Norte, que já capacitou centenas de moradores para atuarem de forma organizada, ética e colaborativa em suas comunidades.

Com início no Plano Piloto, a experiência que começou a atrair participantes de diversas Regiões Administrativas agora é uma política pública oficial, gratuita e acessível, que será ampliada para alcançar todas as 35 Regiões Administrativas do DF.

O curso conta com o apoio da Administração Regional do Plano Piloto e dos Conselhos Comunitários da Asa Norte e da Asa Sul.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

 

Saiba Mais

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 23/09/2025 16:02
x