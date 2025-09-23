Abertas as inscrições para o curso de formação de lideranças comunitárias

O curso é uma experiência de educação cidadã que conecta pessoas, promove projetos práticos e mobiliza ações coletivas - (crédito: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade (SEAC) realizará o Curso Gratuito de Formação de Lideranças Comunitárias, com inscrições abertas de 15 a 29 de setembro, no site comunidade.df.gov.br. O projeto tem intuito de capacitar quem atua ou deseja atuar em sua comunidade. As aulas são on-line e as primeiras turmas terão início em 29 de setembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O curso conta com encontros presenciais mensais, incluindo visitas a iniciativas inspiradoras na cidade. Produção de materiais educativos e informativos gratuitos serão ofertados, para ampliar o alcance das ações.

Leia também: Ibaneis assina ordem de serviço para construção da rodoviária da Estrutural



A iniciativa, pioneira no Distrito Federal, foi criada em 2021 por Jeann Cunha, líder comunitário e prefeito da 105 Norte, que já capacitou centenas de moradores para atuarem de forma organizada, ética e colaborativa em suas comunidades.

Leia também: Veja como ficam novos valores das passagens entre o DF e Entorno



Com início no Plano Piloto, a experiência que começou a atrair participantes de diversas Regiões Administrativas agora é uma política pública oficial, gratuita e acessível, que será ampliada para alcançar todas as 35 Regiões Administrativas do DF.

O curso conta com o apoio da Administração Regional do Plano Piloto e dos Conselhos Comunitários da Asa Norte e da Asa Sul.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado