DF inicia último bloco dos Jogos da Juventude 2025 com quatro pódios

Luiz Augusto do Prado da Silva Coelho, 16 anos, do Colégio Graphos, comemora medalha de bronze com amigos da delegação

Logo nos primeiros dias do último bloco dos Jogos da Juventude de 2025, iniciado no domingo (21/9), o Distrito Federal já conquistou pódios no taekwondo e no judô.

Os estudantes Rafaela Cristina Alves Gramajo, do Centro de Ensino Médio (CEM) 404 de Santa Maria; Luiz Augusto do Prado da Silva Coelho, do Colégio Graphos; Gustavo Pereira Santana Teles, do CEM 01 de Brazlândia; e Maria Luiza Tanus Rangel, do Colégio Madre Carmen Sallés, conquistaram medalhas no taekwondo até 49kg (bronze), no judô até 66kg (bronze), no taekwondo até 48kg (prata) e no judô até 63kg (bronze), respectivamente.

Rafaela Cristina, de 17 anos, conheceu a modalidade aos 9 anos, por incentivo do pai, que havia praticado a luta na adolescência. Desde então, ela e os irmãos mergulharam no esporte. Já Pereira começou a praticar a luta aos 2 anos de idade. Hoje com 15, ele coleciona experiências e conquista medalha de prata na modalidade.

A disciplina e a dedicação transformam a vida de jovens atletas. Com persistência, Coelho, de 16 anos, após ser derrotado nas quartas, conseguiu se recuperar na repescagem e garantir o bronze no judô, na categoria até 66kg.

A trajetória da atleta Maria Luiza, de 15 anos, foi semelhante. Ela também foi eliminada nas quartas de final e, ao voltar na repescagem, garantiu o terceiro lugar do pódio. Com 22 medalhas conquistadas, o Distrito Federal ocupa o 8º lugar do ranking geral.

