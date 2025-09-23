InícioCidades DF
ESPORTE

DF inicia último bloco dos Jogos da Juventude 2025 com quatro pódios

Até o momento, o DF conquistou 22 medalhas e ocupa o 8º lugar do ranking geral

Luiz Augusto do Prado da Silva Coelho, 16 anos, do Colégio Graphos, comemora medalha de bronze com amigos da delegação - (crédito: Victor Bandeira/SEEDF)
Logo nos primeiros dias do último bloco dos Jogos da Juventude de 2025, iniciado no domingo (21/9), o Distrito Federal já conquistou pódios no taekwondo e no judô.

Os estudantes Rafaela Cristina Alves Gramajo, do Centro de Ensino Médio (CEM) 404 de Santa Maria; Luiz Augusto do Prado da Silva Coelho, do Colégio Graphos; Gustavo Pereira Santana Teles, do CEM 01 de Brazlândia; e Maria Luiza Tanus Rangel, do Colégio Madre Carmen Sallés, conquistaram medalhas no taekwondo até 49kg (bronze), no judô até 66kg (bronze), no taekwondo até 48kg (prata) e no judô até 63kg (bronze), respectivamente.

Rafaela Cristina, de 17 anos, conheceu a modalidade aos 9 anos, por incentivo do pai, que havia praticado a luta na adolescência. Desde então, ela e os irmãos mergulharam no esporte. Já Pereira começou a praticar a luta aos 2 anos de idade. Hoje com 15, ele coleciona experiências e conquista medalha de prata na modalidade. 

A disciplina e a dedicação transformam a vida de jovens atletas. Com persistência, Coelho, de 16 anos, após ser derrotado nas quartas, conseguiu se recuperar na repescagem e garantir o bronze no judô, na categoria até 66kg.

A trajetória da atleta Maria Luiza, de 15 anos, foi semelhante. Ela também foi eliminada nas quartas de final e, ao voltar na repescagem, garantiu o terceiro lugar do pódio. Com 22 medalhas conquistadas, o Distrito Federal ocupa o 8º lugar do ranking geral. 

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

 

postado em 23/09/2025 17:06
