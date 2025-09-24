Família procura por homem desaparecido há mais de um ano no Gama

Gildevan Barboza Soares, de 35 anos, está desaparecido desde 26 de agosto de 2024. Ele foi visto pela última vez no Condomínio Residencial Mansões Paraíso, Conjunto O, no Gama. Desde então, a família tenta localizar seu paradeiro. O caso foi registrado na delegacia local, mas, até o momento, não há informações sobre seu destino.

Gildevan é irmão mais velho de Juliana Soares, assassinada brutalmente pelo ex-companheiro, que a atropelou em 20 de agosto de 2024, também no Gama, e foi condenado a 67 anos de prisão nesta terça-feira (23/9). A morte de Juliana chocou a comunidade e deixou a família, já traumatizada pela perda, ainda mais preocupada com o desaparecimento de Gildevan.

“Estamos muito angustiados e preocupados. Qualquer informação, por menor que seja, pode ajudar a encontrá-lo”, disse José Soares, pai de Gildevan e Juliana. A família pede que denúncias ou informações sobre o paradeiro de Gildevan sejam comunicadas à polícia ou pelo telefone (61) 98267-3605.

José Soares, procura o filho desaparecio Gildevan Barbosa Soares, irmão da vítima de feminícidio, Juliana Barbosa Soares (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)