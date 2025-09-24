Dois caminhões capotam às margens da BR-070

Não se tem informações sobre a dinâmica do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por volta das 15h desta quarta-feira (24/9), foi registrado um capotamento às margens da BR-070, no Setor H Norte, envolvendo dois caminhões: um Ford Cargo 815 branco e um VW Delivery, também branco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), apenas um dos motoristas apresentou escoriações. Apesar do corte na região da cabeça, estava consciente, orientado e estável. Ele foi transportado para o hospital.

Quatro viaturas foram mobilizadas para o resgate e uma faixa da via precisou ser interditada. Não se tem informações sobre a dinâmica do acidente.

A PMDF ficou responsável pelo local do acidente.