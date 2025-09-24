InícioCidades DF
Trânsito

Dois caminhões capotam às margens da BR-070

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (24/9). Apenas um dos motoristas apresentou escoriações

Não se tem informações sobre a dinâmica do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Não se tem informações sobre a dinâmica do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por volta das 15h desta quarta-feira (24/9), foi registrado um capotamento às margens da BR-070, no Setor H Norte, envolvendo dois caminhões: um Ford Cargo 815 branco e um VW Delivery, também branco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), apenas um dos motoristas apresentou escoriações. Apesar do corte na região da cabeça, estava consciente, orientado e estável. Ele foi transportado para o hospital. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quatro viaturas foram mobilizadas para o resgate e uma faixa da via precisou ser interditada. Não se tem informações sobre a dinâmica do acidente. 

A PMDF ficou responsável pelo local do acidente.

Saiba Mais

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 24/09/2025 18:29
x