Chuva de granizo surpreende moradores do Gama; veja vídeo

Chuva de granizo surpreende moradores do Gama nesta quarta (24/9) - (crédito: Material cedido ao Correio )

Chuva de granizo foi registrada no Gama na tarde desta quarta-feira (24/9). Um leitor do Correio enviou vídeo que mostra as pedras de gelo caindo no gramado da Universidade de Brasília (UnB), que mantém um campus na cidade. Com a chegada da primavera, as chuvas começam a dar os primeiros sinais aos brasilienses.

Com céu nublado e clima fresco, as temperaturas na capital do país ficaram em torno de 19 °C, com umidade relativa próxima de 90%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda de acordo com o órgão, Brasília está sob alerta vermelho, que indica risco para tempestades intensas.

O fenômeno do granizo ocorre dentro de nuvens de tempestade conhecidas como cumulonimbus. Nessas nuvens, correntes de ar muito fortes fazem as gotículas de água subirem até regiões extremamente frias, onde congelam e se transformam em pedras de gelo. Esses fragmentos sobem e descem diversas vezes dentro da nuvem, acumulando novas camadas de gelo. Quando ficam pesados demais e já não podem ser sustentados pelo ar, caem em direção ao solo. Por isso, o granizo costuma vir acompanhado de chuvas intensas, raios e ventos fortes.