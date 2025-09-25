Luciano Huck aparece em Taguatinga e premia microempresária com R$ 1 milhão

O comércio de Taguatinga Norte, no Distrito Federal, foi palco de uma movimentação incomum nesta quarta-feira (24/9). O apresentador Luciano Huck fez uma aparição surpresa na QND 40 para entregar um prêmio de R$ 1 milhão a uma microempreendedora da região, em gravação para seu programa na TV Globo.
O registro da visita, que circula nas redes sociais, foi feito pelo também microempreendedor Saymmon Santos, que trabalha em uma lanchonete próxima ao local. Ele contou que a ganhadora é vizinha de estabelecimento, dona de uma loja de massas artesanais. “Ele e a equipe chegaram em duas vans, depois foram para a loja dela e, em seguida, seguiram até a casa dela. Todo mundo ficou muito surpreso com a presença dele”, relatou.
Saymmon também destacou o carisma do apresentador: “Ele foi simplesmente incrível com todos, tirou fotos, cumprimentou com abraços e apertos de mão.”
Nas redes sociais, a empresária premiada publicou stories pedindo desculpas aos clientes por não conseguir atendê-los na parte da manhã e afirmou não poder dar detalhes sobre o ocorrido. “Minha ficha ainda não caiu. Eu tive um imprevisto, algumas pessoas já sabem, mas não posso contar ainda. Vem novidade aí pela frente”, disse.
Em outra postagem, ela brincou com os rumores sobre sua nova condição financeira. “Tem gente achando que a gente está ficando milionário, mas calma. Milionário só se for de muito afeto, muita massa fresca e muita comida boa que vai chegar até a sua mesa. Quem sabe um dia a conta acompanha”, afirmou, aproveitando para divulgar sua loja.
O apresentador Luciano Huck também publicou stories em seu perfil nas redes sociais revelando que a equipe desembarcou no Distrito Federal para as gravações. “Familhão aterriza no Planalto Central. Sim, estamos em Brasília”, disse ele, adiantando, porém, que o novo milionário ou a nova milionária contemplado pelo programa não é exatamente da capital.
