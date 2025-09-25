Luciano Huck aparece em Taguatinga e premia microempresária com R$ 1 milhão

O comércio de Taguatinga Norte, no Distrito Federal, foi palco de uma movimentação incomum nesta quarta-feira (24/9). O apresentador Luciano Huck fez uma aparição surpresa na QND 40 para entregar um prêmio de R$ 1 milhão a uma microempreendedora da região, em gravação para seu programa na TV Globo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O registro da visita, que circula nas redes sociais, foi feito pelo também microempreendedor Saymmon Santos, que trabalha em uma lanchonete próxima ao local. Ele contou que a ganhadora é vizinha de estabelecimento, dona de uma loja de massas artesanais. “Ele e a equipe chegaram em duas vans, depois foram para a loja dela e, em seguida, seguiram até a casa dela. Todo mundo ficou muito surpreso com a presença dele”, relatou.

Saymmon também destacou o carisma do apresentador: “Ele foi simplesmente incrível com todos, tirou fotos, cumprimentou com abraços e apertos de mão.”

Leia também: Luciano Huck dá lição de moral em Carlinhos Maia e deixa humorista sem rumo

Nas redes sociais, a empresária premiada publicou stories pedindo desculpas aos clientes por não conseguir atendê-los na parte da manhã e afirmou não poder dar detalhes sobre o ocorrido. “Minha ficha ainda não caiu. Eu tive um imprevisto, algumas pessoas já sabem, mas não posso contar ainda. Vem novidade aí pela frente”, disse.

Leia também: Luciano Huck relata momento de pânico durante ataque na Ucrânia

Em outra postagem, ela brincou com os rumores sobre sua nova condição financeira. “Tem gente achando que a gente está ficando milionário, mas calma. Milionário só se for de muito afeto, muita massa fresca e muita comida boa que vai chegar até a sua mesa. Quem sabe um dia a conta acompanha”, afirmou, aproveitando para divulgar sua loja.

Leia também: Luciano Huck fica constrangido com revelação de Angélica no Domingão

O apresentador Luciano Huck também publicou stories em seu perfil nas redes sociais revelando que a equipe desembarcou no Distrito Federal para as gravações. “Familhão aterriza no Planalto Central. Sim, estamos em Brasília”, disse ele, adiantando, porém, que o novo milionário ou a nova milionária contemplado pelo programa não é exatamente da capital.