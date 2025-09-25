Projeto Cultura Via Satélite leva apresentações de circo para escolas

Imagine uma trupe de palhaços que transforma a rotina escolar em um espetáculo de risos e ensinamentos. É com essa missão que o Circo Teatro Artetude, celebrando 25 anos de trabalho com a arte, invade as escolas com o projeto Cultura Via Satélite: As Desempregadas e Circo Artetude. Entre malabarismos, acrobacias e muita música, os irmãos palhaços Xaubraubrau e Raquaquá apresentam uma aula sobre convivência, respeito e a valorização da cultura popular.

O projeto, que já passou pela Escola Classe 08 do Guará, segue agora para as Escolas Classes 11 e 12 de Sobradinho, com apresentações nos dias 25 e 26 de setembro, oferecendo duas sessões em cada instituição. Com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, a circulação traz acesso à cultura popular para o desenvolvimento das crianças e, o esperado, é chegar em escolas de todas as regiões do DF.

O Circo Teatro Artetude é referência no DF por seu compromisso em descentralizar a cultura brasileira. Fundado pelos irmãos e palhaços Ankomárcio Saúde, conhecido como Xaubraubrau, e Ruiberdan Saúde, o Raquaquá, o grupo utiliza o circo como ferramenta de reflexão sobre temas cotidianos, como fé, autoridade, consumo, preconceito e educação, sempre com muita graça, humor e sensibilidade.

Com 47 e 45 anos, respectivamente, os irmãos Saúde já viajaram o país todo em um ônibus equipado que funciona como camarim, picadeiro, som e luz. “O objetivo de apresentar na escola é que, na escola, a gente aprende, então também podemos aprender o hábito de assistir a espetáculos de circo, teatro e música. Vamos fazer um exercício com aquelas crianças sobre convívio com a cultura. Nós mostramos para eles que, no fundo, todo mundo está se equilibrando entre os problemas e as soluções, estamos todos fazendo malabarismo para lidar com tudo, e no final, acabamos rindo de nós mesmos, feito palhaços”, explica Xaubraubrau.

Ele acrescenta que o espetáculo aborda valores como convivência humana, respeito, diferenças e diversidade, mostrando que “isso faz com que a gente se encaixe como um circo, cada um fazendo a sua parte”. O palhaço também destaca a importância do estímulo presencial, em um mundo cada vez mais digital. “Atualmente, os estímulos são quase todos digitais. Quando as crianças têm o estímulo ao vivo, acabam de alguma forma redescobrindo o próprio corpo, percebendo essas outras possibilidades que a vida tem, além do digital. O projeto começa na escola e depois vai para a rua porque estimulamos a criança a ter o hábito de assistir o espetáculo e querer ir com a família depois. Não imagino um mundo sem palhaços. Nós temos que alimentar a alma apreciando a arte”.

Raquaquá, que entrou no mundo do circo incentivado pelo irmão, reforça a importância da cultura para toda a comunidade. “Eu estava em um emprego e larguei tudo para virar palhaço. Da mesma forma que o meu irmão aprendeu, ele me ensinou. Essa arte para mim é fantástica. Tem acesso para todo mundo. Imagina passar por uma pandemia sem cultura. É importante que a comunidade saiba a importância dela”, destaca.

O projeto também contempla ações em ruas e praças, que ainda terão datas divulgadas. Todas as apresentações nas escolas contam com interpretação em Libras, e as sessões vespertinas ainda oferecem audiodescrição, garantindo acessibilidade para públicos diversos.











Programação

25/09 (quinta-feira)

10h30 e 14h – Escola Classe 11 de Sobradinho





26/09 (sexta-feira)

10h30 e 14h – Escola Classe 12 de Sobradinho



Serviço

Cultura Via Satélite: As Desempregadas e Circo Artetude

Datas: 25 e 26 de setembro de 2025

Locais: Escolas Classes 11 e 12 de Sobradinho

Horários: 10h30 e 14h

Gratuito e acessível (Libras e audiodescrição)

