Turnê dos Irmãos Saúde chega ao fim nesta sexta-feira (13/6)

A turnê Circolando Artetude, dos Irmãos Saúde, termina nesta sexta-feira (13/6), às 19h30, com apresentação na Feira do Park Way. O espetáculo O Circo dos Irmãos Saúde celebra os 25 anos de carreira dos palhaços brasilienses Xaubraubrau e Raquaquá. A entrada é gratuita.

O projeto tem participações especiais de Maria Tavares, artista idealizadora da iniciativa As Desempregadas; Mestre Mandioca Frita, palhaço mais antigo do DF; e Ayla Serena, artista com síndrome de down.

O espetáculo apresenta histórias e aventuras dos irmãos, além de acrobacias, malabarismos, música e mágica. O público também poderá conhecer mais a história da dupla pela exibição de Cuidado! Palhaços, dirigido por Pablo Peixoto.

O Circo dos Irmãos Saúde apresenta acessibilidade para pessoas com deficiência, com a presença de intérprete de libras e audiodescrição nos espetáculos e programas em braile.

Serviço

O Circo dos Irmãos Saúde

Dos Irmãos Saúde. Sexta-feira (13/6), às 19h30, na Feira do Park Way (caminho de Vargem Bonita). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.