Irmãos Saúde comemoram 25 anos de circo com apresentações por todo o DF

Para comemorar os 25 anos do Circolando Artetude, a companhia estreará a turnê O Circo dos Irmãos Saúde. Apresentado pelos palhaços e artistas de rua Xaubraubrau e Raquaquá, o espetáculo percorrerá, a partir de domingo (18/5), as regiões de Santa Maria (18, 21 e 29/5), Vargem Bonita (23 e 26/5) e Gama (24 e 25/5 e 11/6) com apresentações e oficinas formativas. Todas as atividades são livres e gratuitas.

O projeto Circolando Artetude conta com participações especiais de outros três artistas que prometem provocar muito riso e muita alegria. Mestre Mandioca Frita, o palhaço mais antigo do DF, Maria Tavares e Ayla Serena, artista brasiliense, além do palhaço Espiga de Milho interpretado por Pablo Ravi, são convidados especiais.

No circo, o público irá conhecer mais o talento dos dois palhaços com a exibição de Cuidado! Palhaços, dirigido pelo cineasta Pablo Peixoto. Serão três apresentações em praças e espaços públicos. O filme conta a história dos Irmãos Saúde.

Com brincadeiras divertidas sobre o relacionamento entre irmãos e piadas de como se dá a convivência entre eles, os jogos misturam a implicância e a fraternidade, como toda relação entre irmãos.

Confira a programação completa

SANTA MARIA

18/5 - 17h - Praça Central de Santa Maria (Teremos intérprete de libras e audiodescrição)

21/5 - 14h10 - Oficina Construção de Brinquedos Populares no CCEI Maria Mãe da Providênciacom mestre Mandioca Frita

29/5 - 10h30 - CCEI Maria Mãe Da Providência

VARGEM BONITA

23/5 - 10h30 - CED Vargem Bonita

26/5 - 8h45 - Oficina Musicalização Inclusiva na Creche da Mãe Preta com Ayla Serena

Feira da Vargem Bonita (Teremos intérprete de libras e audiodescrição)

GAMA

24/05 às 09:30 - Escola Classe 22

25/05 às 11h - Parque Infantil Leste (Teremos intérprete de libras e audiodescrição)

11/06 - 10h30 - Oficina Mulheres em Roda na Escola Classe 22 com Maria Tavares

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel