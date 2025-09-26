InícioCidades DF
Fornecimento de energia será interrompido no Setor Militar Urbano

A Neoenergia ressalta que, se a manutenção for finalizada antes do prazo, o serviço será normalizado imediatamente

A população também é orientada a reportar quaisquer falhas no sistema pelo número 116 - (crédito: Divulgação/Neoernegia)
O fornecimento de energia ficará suspenso no Setor Militar Urbano, Lote 4, nesta sexta-feira (26/9), das 9h às 15h. A interrupção, conforme informado pela Neoenergia, é necessária para a execução de serviços de manutenção preventiva na rede elétrica da região.

A empresa ressalta que, se a manutenção for finalizada antes do prazo, o serviço será normalizado imediatamente. A população também é orientada a reportar quaisquer falhas no sistema pelo número 116. Um canal específico para atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala funciona pelo 0800 701 0155.

 

Por Carlos Silva
postado em 26/09/2025 07:30
x