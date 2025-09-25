Alta apreensão de drogas causa prejuízo de R$ 4,9 milhões ao Comboio do Cão

Foram apreendidos com os criminosos 194 kg de drogas, entre skank e cocaína - (crédito: Mila Ferreira)

Um total de 194 kg de drogas foram apreendidos em operação da Polícia Civil que combatia esquema de agiotagem praticado com dinheiro do tráfico da organização criminosa Comboio do Cão. Na operação, denominada Fratelli Bianchi, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil do DF (PCDF) apreendeu a droga, sendo 142 kg de skank e 52 kg de cocaína.

A apreensão da volumosa quantidade de drogas causou prejuízo milionário aos traficantes. "Segundo a nossa estimativa, se toda essa droga apreendida tivesse sido vendida aos consumidores finais, a organização teria faturado cerca de R$ 4,9 milhões", estimou o delegado-adjunto da Draco, Jorge Lima.

Quatro pessoas ligadas ao Comboio do Cão foram presas ontem acusadas de usar o lucro do tráfico de drogas para financiar uma rede de agiotagem violenta. Altas quantias em dinheiro eram emprestadas a juros exorbitantes e as cobranças eram feitas mediante violência e uso de arma de fogo. A polícia identificou ainda atos de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

"Irmãos brancos"

O nome da operação vem do idioma italiano: Fratelli Bianchi significa "irmãos brancos" em português, em uma referência ao fato de que, entre as quatro pessoas presas, estavam dois irmãos que atuavam como líderes da organização criminosa. A referência à cor branca é por causa da coloração da cocaína e a escolha do idioma se deve ao fato de que os criminosos agiam de forma semelhante às máfias italianas.

