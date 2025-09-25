Defesa Civil testa novo sistema de alertas no DF a partir de sábado (27/9)

O sistema foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

Um novo sistema de alertas da Defesa Civil será testado no Distrito Federal a partir deste sábado (27/9). O Defesa Civil Alerta (DCA) tem como diferencial a capacidade de enviar notificações mesmo em celulares no modo silencioso, garantindo maior alcance em situações de emergência. Além do DF, os testes também ocorrerão em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Neste primeiro momento, todos os envios no DF serão realizados exclusivamente pela Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, por meio de agentes capacitados e certificados para operar a plataforma IDAP. O objetivo é garantir segurança, confiabilidade e responsabilidade no processo.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, o novo sistema representa mais proteção para a população. “Estamos falando de uma ferramenta simples, gratuita e de enorme alcance, capaz de transmitir informações cruciais no momento certo. É um trabalho coletivo com todos unidos pelo mesmo propósito: proteger e cuidar das pessoas”, destacou.

O subsecretário do Sistema de Defesa Civil, Sandro Gomes, explicou que o DCA não substitui os demais canais já existentes, mas os complementa. Ele ressaltou ainda que a Defesa Civil do DF está plenamente apta a operacionalizar a nova tecnologia, após treinamento realizado em constante articulação com a Defesa Civil nacional, que oferece suporte técnico e institucional.

O sistema foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A tecnologia utilizada é o cell broadcast, que permite o envio de mensagens diretamente para celulares em determinada área de risco, sem necessidade de cadastro prévio.

A iniciativa conta com o apoio da Anatel, das operadoras de telefonia móvel Algar, Claro, Tim e Vivo (representadas pelo Conexis), além de parcerias com Defesas Civis estaduais e municipais, Ministério das Comunicações (MCom) e Secretaria de Comunicação (Secom).

Como Funciona?

O DCA é operacionalizado pela plataforma IDAP, já utilizada para o envio de alertas por SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e Google Public Alerts. Com a nova tecnologia, o alcance será ainda maior: todos os celulares compatíveis — Android e iOS lançados a partir de 2020, conectados a redes 4G ou 5G — receberão as notificações em tempo real nas áreas definidas pela Defesa Civil.

O sistema terá dois novos níveis de prioridade:

Extremo: nível máximo e mais crítico, para situações de ameaça imediata à integridade física ou à propriedade.

Severo: indica a possibilidade de ocorrência de eventos adversos graves, com previsão de até duas horas para que atinjam a localidade.

Além das mensagens enviadas por celular, a população pode continuar recebendo alertas por outros canais: cadastrando-se para SMS (basta enviar o CEP para o número 40199), acompanhando avisos pela TV por assinatura, acessando o robô da Defesa Civil no WhatsApp ou seguindo atualizações no Telegram e no Google Public Alerts.