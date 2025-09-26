Agências do Trabalho do DF oferecem 675 vagas de emprego

Os candidatos devem se cadastrar por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador - (crédito: Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal encerram a semana com 675 vagas de emprego, nesta sexta-feira (26/9). A oferta de com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 2,5 mil. Os setores que mais demandam mão de obra são o Comercial e o da Construção Civil.

Os cargos de cozinheiro, em São Sebastião, e de gerente de loja/supermercado (itinerante) concentram as maiores remunerações, de R$ 2,5 mil. Para pessoas com deficiência (PcD), estão disponíveis 21 oportunidades nas regiões do Sudoeste e de Vicente Pires, para funções como auxiliar de limpeza (11), atendente balconista (8) e ajudante de farmácia (2).

No setor de Construção Civil, empregadores buscam 40 serventes de obras, 40 pedreiros e 36 bombeiros hidráulicos para atuar no Recanto das Emas, em Taguatinga e no SAAN. O salário máximo oferecido é de R$ 2.424,40.

Por sua vez, na área de Vendas, interessados na área comercial podem concorrer a mais de 30 vagas para vendedor (interno e pracista) em diversas regiões, com remuneração de até R$ 2 mil.

Como se candidatar

Todos os cargos oferecem benefícios. Os candidatos devem se cadastrar por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro no sistema permite que os currículos sejam cruzados com o perfil demandado pelas empresas para oportunidades futuras, mesmo que não se candidate a uma vaga específica imediatamente.

Empresários interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para realizar entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou via Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

