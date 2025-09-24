InícioCidades DF
MERCADO DE TRABALHO

McDonald's tem 91 vagas de emprego em restaurantes no DF; veja detalhes

De acordo com o grupo Arcos Dorados, responsável por administrar a rede de restaurantes no Brasil, estão disponíveis cinco vagas como aprendiz e 86 no grupo de efetivos em diversos áreas do DF

Rede de restaurantes ainda oferece benefícios para as vagas - (crédito: PASCAL GUYOT)
Rede de restaurantes ainda oferece benefícios para as vagas - (crédito: PASCAL GUYOT)

O grupo Arcos Dorados, franquia independente responsável por gerir a rede de restaurantes McDonald's na América Latina, está com 91 vagas abertas de emprego abertas em diferentes regiões do Distrito Federal. São cinco oportunidades para a função de aprendiz, que inclui a função de aprendiz de atendente, e 86 para o cargo de efetivo, que incluem atendente, embaixador de cliente I e embaixador de cliente II.

De acordo com comunicado realizado através do próprio site, o grupo busca pessoas comunicativas e dispostas a "gerar sorrisos nas pessoas". Além disso, relata fornecer um ambiente que promove aprendizagem e desenvolvimento profissional. Vagas foram ofertadas, inclusive, para pessoas portadoras de deficiência. 

O Arcos Dorados ainda se descreve como um dos maiores geradores de empregos do país, responsáveis por realizar o sonho do primeiro emprego formal de muitos jovens. Para se candidatar, é preciso ter o ensino médio completo, ou em curso. Os salarios, no entanto, não foram informadas. 

As inscrições devem ser feitas online, através deste endereço.  

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A empresa oferece, para as vaga como aprendiz, os seguintes benefícios: 

- Assistência Médica
- Assistência Odontológica;
- Vale transporte;
- Refeição no local;
- Gympass;
- Seguro de vida. 

Já para as vagas de efetivo, os benefícios são: 

  • Assistência Médica
  • Assistência Odontológica;
  • Vale transporte;
  • Refeição no local;
  • Gympass;
  • Seguro de vida;
  • PPR - Participação nos lucros. 

Vagas disponíveis no Distrito Federal: 

  • Aprendiz - ( Asa Sul - 1 vaga); ( Recanto das Emas - BRASILIA/DF - 3 vagas); (Setor Habitacional Jardim Botânico (1 vaga)
  • Efetivo - (Asa Sul - 18 vagas como atendente de restaurante e 1 como embaixador de clientes II); (Asa Norte - 4 vagas como atendente de restaurante); (Recanto das Emas - 10 como atendente de restaurante e 6 como embaixador de cliente I); (Jardim Botânico - 4 vagas como atendente de restaurante); (Gama - 1 vaga como atendente de restaurante); (Candangolândia - 2 vagas como atendente de restaurante); (Guará I - 8 vagas como atendente de restaurante); (Núcleo Bandeirante - 9 vagas como atendente de restaurante); (Park Shopping - 6 vagas como atendente de restaurante); (Sai/So - 2 vagas como atendente de restaurante); (Samambaia Sul - 6 vagas como atendente de restaurante); (Setor de Mansões Dom Bosco - 2 vagas como atendente de restaurante); (Sudoeste - 2 vagas como atendente de restaurante); (Sobradinho - 5 vagas como atendente de restaurante); (Taguatinga Sul - 2 vagas como atendente de restaurante); (Taguatinga, Centro - 2 vagas como atendente de restaurante)

Saiba Mais

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 24/09/2025 22:25 / atualizado em 24/09/2025 22:45
x