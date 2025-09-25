PM recupera moto furtada em frente à sede da Polícia Federal

Um homem foi preso, sob suspeita de ter participado do crime - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Militar (PMDF) recuperou, nesta quinta-feira (25/9), uma moto que foi furtada em frente à sede da Polícia Federal. Um homem foi preso, sob suspeita de ter participado do crime.

O furto ocorreu na manhã desta quinta e foi filmado por uma pessoa que estava em um dos prédios próximos. A ação dos bandidos é rápida. Em menos de 1min fogem com a moto. Veja:

A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi orientada por informações do serviço de inteligência da corporação As investigações continuam para identificar e localizar o segundo suspeito.