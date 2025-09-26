Incêndio atinge apartamento no 3º andar de prédio da Asa Norte

As causas do incêndio serão apuradas pela perícia do CBMDF, que foi acionada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um apartamento no 3º andar de um prédio na SCLRN 712, na Asa Norte, pegou fogo na noite desta quarta-feira (25). Ao chegarem no local, os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) visualizaram chamas e fumaça saindo da janela do imóvel. A equipe agiu rapidamente para conter o fogo, que estava concentrado em um único cômodo.

Após a extinção das chamas, os bombeiros realizaram a ventilação do local para eliminar a fumaça e o rescaldo — processo de resfriamento de pontos quentes para evitar que o fogo se reiniciasse.

Todos os moradores haviam saído do prédio antes da chegada dos bombeiros, e não houve registro de vítimas. As causas do incêndio serão apuradas pela perícia do CBMDF, que foi acionada.