Fogo

Incêndio atinge apartamento no 3º andar de prédio da Asa Norte

Todos os moradores haviam saído do prédio antes da chegada dos bombeiros. Não há registro de vítimas

As causas do incêndio serão apuradas pela perícia do CBMDF, que foi acionada - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um apartamento no 3º andar de um prédio na SCLRN 712, na Asa Norte, pegou fogo na noite desta quarta-feira (25). Ao chegarem no local, os militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) visualizaram chamas e fumaça saindo da janela do imóvel. A equipe agiu rapidamente para conter o fogo, que estava concentrado em um único cômodo.

Após a extinção das chamas, os bombeiros realizaram a ventilação do local para eliminar a fumaça e o rescaldo — processo de resfriamento de pontos quentes para evitar que o fogo se reiniciasse.

Todos os moradores haviam saído do prédio antes da chegada dos bombeiros, e não houve registro de vítimas. As causas do incêndio serão apuradas pela perícia do CBMDF, que foi acionada.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 26/09/2025 00:06
